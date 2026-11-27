28 ноября на севере, востоке и юге Костанайской области прогнозируют снег, метель и гололёд. На севере и востоке порывы ветра достигнут 23–28 м/с.
Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 15–20 м/с. Ночью температура воздуха составит 5–10 градусов мороза, днём — 1–6 градусов мороза.
В Костанае будет облачно. Утром и днём ожидаются снег, метель и гололёд. Скорость западного и северо-западного ветра составит 15–20 м/с.
Ночью прогнозируют 5–7 градусов мороза, днём — 1–3 градуса мороза.
В WhatsApp появится долгожданная функция
Семь лет за работу на наркомагазин получила 19-летняя жительница Житикары
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.