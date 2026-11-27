28 ноября на севере, востоке и юге Костанайской области прогнозируют снег, метель и гололёд. На севере и востоке порывы ветра достигнут 23–28 м/с.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 15–20 м/с. Ночью температура воздуха составит 5–10 градусов мороза, днём — 1–6 градусов мороза.

В Костанае будет облачно. Утром и днём ожидаются снег, метель и гололёд. Скорость западного и северо-западного ветра составит 15–20 м/с.

Ночью прогнозируют 5–7 градусов мороза, днём — 1–3 градуса мороза.

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