Сайт и приложение BilimClass будут недоступны до 00:00 28 ноября. В компании сообщили, что данные пользователей сохранились в полном объёме, а проверка не выявила утечки. Informburo.kz

Технический сбой произошёл утром 27 ноября. Учителя и школьники потеряли доступ к аккаунтам, оценкам и домашним заданиям. Кроме того, от имени Bilimland пользователям приходили некорректные сообщения. Это вызвало опасения, что платформу взломали.

«Корректное отображение информации, нарушенное у части пользователей в результате инцидента, полностью восстановлено. Никаких дополнительных действий со стороны пользователей не требуется», — сообщили в BilimClass.

До полуночи с 27 на 28 ноября специалисты проведут дополнительные технические работы и усилят защиту платформы.

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