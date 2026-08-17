Более 1 900 дворов обошли полицейские в Костанайской области: кому потребовалась помощь





В Казахстане подвели итоги профилактического мероприятия «Безопасный двор». Его главной задачей стало не только выявление правонарушений, но и оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, местных исполнительных органов, учреждений здравоохранения и образования, социальной защиты, кризисных центров, психологи и представители общественных организаций.

— За время проведения мероприятия выявлено около 300 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего 1 379 граждан получили государственную поддержку: правовую, психологическую, медицинскую и социальную помощь. Сорок два человека были временно размещены в кризисных центрах, ещё 37 — в центрах поддержки семьи, — сообщила начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Акмарал Серикбаева.

В Костанайской области полицейские обошли более 1 900 дворов. Они проверили 1 303 частных дома, 344 дачных участка и 274 квартиры. Кроме того, проверки прошли более 300 человек, состоящих на профилактическом учёте.

В результате были выявлены 11 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В пяти из них воспитываются несовершеннолетние дети. Информацию направили в уполномоченные органы для дальнейшего сопровождения семей.

Более 30 жителей региона получили различные меры государственной поддержки. В 11 случаях была оказана правовая помощь, в шести — психологическая. Ещё шесть человек получили одежду или продукты питания. Двух жителей удалось трудоустроить, одного направили на обучение.

В МВД подчёркивают, что подобная работа проводится на постоянной основе. Её цель — своевременно выявлять угрозы, защищать пострадавших и предотвращать повторные случаи семейно-бытового насилия.

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