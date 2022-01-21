Более 1 млн тенге похитил у акмолинца житель Костанайской области, передает Polisia.kz.

19 января сотрудники Аршалынского РОП в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение подозреваемого в краже 1 млн 200 тысяч тенге на территории города Нур-Султана.

Мужчина скрывался в течении двух месяцев. Ранее с заявлением в отдел полиции обратился житель одного из сел Аршалынского района и сообщил о краже. По показаниям потерпевшего, он пригласил в гости своего знакомого и предложил мужчине работу. Друзья решили отпраздновать встречу. По завершении застолья потерпевший обнаружил пропажу денежных средств, а также отсутствие своего знакомого и сразу обратился в полицию.

Отделом дознания данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.188 УК “Кража“.

Подозреваемый 36-летний житель Костанайской области признался в содеянном, выяснилось, что похищенные деньги мужчина потратил в течение трех дней.

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