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Более 1 млн тенге похитил у акмолинца житель Костанайской области, передает Polisia.kz.
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19 января сотрудники Аршалынского РОП в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение подозреваемого в краже 1 млн 200 тысяч тенге на территории города Нур-Султана.
Мужчина скрывался в течении двух месяцев. Ранее с заявлением в отдел полиции обратился житель одного из сел Аршалынского района и сообщил о краже. По показаниям потерпевшего, он пригласил в гости своего знакомого и предложил мужчине работу. Друзья решили отпраздновать встречу. По завершении застолья потерпевший обнаружил пропажу денежных средств, а также отсутствие своего знакомого и сразу обратился в полицию.
Отделом дознания данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.188 УК “Кража“.
Подозреваемый 36-летний житель Костанайской области признался в содеянном, выяснилось, что похищенные деньги мужчина потратил в течение трех дней.
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