Партия Amanat предлагает правительству доработать этот вопрос и принять приемлемое решение, которое будет устраивать весь народ, передает informburo.kz

Депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев объяснил, почему партия Amanat призвала правительство закончить научное исследование по вопросу единого часового пояса до марта 2025 года.

«Мы считаем, что этого будет достаточно. Мы поставили перед правительством определённые условия о том, что они за три месяца должны закончить исследование. И мы должны уже предметно, качественно обсудить эту позицию. Мы не знаем, сколько они потратят, но эти деньги уже выделены, министерство уже определило (160 млн тенге. – Авт.). Я думаю, за каждый тенге, которые они туда потратят, они обязательно дадут свой ответ», – сказал Бейсенбаев в кулуарах мажилиса.

Он напомнил, что партия ещё в сентябре выступила против поспешного принятия решения по переходу на часовой пояс UTC+5. Однако правительство заявило, что будет придерживаться своей позиции.

«Идёт большой общественный резонанс. Более 10 млн человек говорят о том, что они против. Восемь регионов высказывают свои определённые (сомнения. – Авт.). Вы должны понимать, что есть позиция правительства, и мы её должны уважать. Это раз. Второе. Мы вчера провели заседание фракции, на котором мы сказали, что это принятое решение не изучено, недоработано. В связи с этим Amanat предлагает доработать и принять приемлемое решение, которое будет устраивать весь народ. Это же говорит о том, что Amanat за то, чтобы обратно перевели время», – заявил Бейсенбаев.

Граждане тысячами обращаются в партию, пишут письма, отметил он. Их позицию депутаты изъявили в требовании быстрее завершить исследование по переходу на единый часовой пояс.

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