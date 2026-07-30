Более 10 тысяч доз не дошли до потребителей: наркокурьера задержали в Костанае

В Костанае сотрудники полиции задержали 25-летнего предполагаемого межрегионального курьера интернет-наркомагазина. Об этом сообщает Polisia.kz.
По данным Министерства внутренних дел, мужчина перевозил крупные партии запрещённых веществ между регионами Казахстана. В дальнейшем наркотики планировали распространять через систему тайников.
Изъято более 10 тысяч разовых доз
Во время задержания у подозреваемого обнаружили меткатинон и марихуану общим весом 1,5 килограмма. Запрещённые вещества были спрятаны в упаковках из-под сухого молока.
По оценке полиции, изъятая партия эквивалентна более чем 10 тысячам разовых доз, которые не дошли до потребителей.
Полиция устанавливает организаторов схемы
Правоохранители выясняют, кто организовал деятельность интернет-наркомагазина, откуда поступали запрещённые вещества и кто ещё может быть причастен к преступной схеме.
В МВД напомнили, что участие в работе интернет-наркомагазина вне зависимости от роли — организатора, оператора, курьера или закладчика — является тяжким уголовным преступлением. За такие деяния предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
Работа по выявлению участников незаконного оборота наркотиков и ликвидации инфраструктуры интернет-наркобизнеса продолжается.
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