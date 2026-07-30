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Школу № 11 Костаная обновят более чем на 200 миллионов тенге

— Сегодня, 17:19
Изображение для новости: Школу № 11 Костаная обновят более чем на 200 миллионов тенге

Кадр из видео alau.kz


В Костанае продолжается подготовка школ к новому учебному году. Одним из объектов масштабного обновления стала общеобразовательная школа № 11.

На ремонт здания направили 170 миллионов тенге. В школе заменят оконные блоки и дверные проёмы, отремонтируют кровлю, столовую, спортивный зал, коридоры, кабинеты и туалеты. Кроме того, рабочие обновят ограждение и уличное освещение.

Завершить все запланированные работы подрядчик обещает до 15 августа.

На оснащение школы выделили ещё 38 миллионов тенге

Дополнительно 38 миллионов тенге направили на укрепление материально-технической базы учебного заведения.

— В рамках этой реновации школе было выделено 38 миллионов тенге на МТБ. Мы закупили мебель в столовую, интерактивные панели, компьютеры, разделочные столы в столовую и вешалки, — рассказал директор школы № 11 Костаная Айбек Молдабеков.

Новое оборудование уже приобретено. После завершения ремонта учебное заведение подготовят к приёму школьников.



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