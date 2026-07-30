Жара до +40 сменится грозами и градом в Костанайской области





На западе и севере Костанайской области прогнозируются дождь и гроза. Днём в северных районах временами ожидается сильный дождь, возможны град и шквал.

Ветер юго-восточный, 9–14 метров в секунду. Днём на севере, западе и юге области его порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +20…+25 градусов, на западе области — около +17. Днём ожидается сильная жара до +30…+35 градусов, на юге региона — очень сильная жара до +40.

В Костанае прогнозируется переменная облачность, дождь и гроза, днём возможны град и шквал. Ветер юго-восточный, 9–14 метров в секунду, днём порывы до 15–20 метров в секунду.

Ночью в областном центре ожидается +20…+22 градуса, днём — +32…+34.

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