Двойная проверка: как будут контролировать мобильные переводы казахстанцев





Мобильные переводы по-прежнему вызывают много вопросов у казахстанцев. В Министерстве финансов объяснили, когда банки передают сведения о поступлениях на личные счета в органы государственных доходов и в каких случаях дело может дойти до налоговой проверки, сообщает inbusiness.kz.

Какие переводы попадут под контроль

Согласно Налоговому кодексу Казахстана, банки обязаны передавать налоговым органам сведения о поступлениях на личные счета граждан, если обнаружены признаки получения дохода от предпринимательской деятельности.

Для передачи информации должны одновременно выполняться два условия:

деньги поступают на личный счёт от 100 и более разных отправителей в течение каждого из трёх последовательных месяцев;

общая сумма таких переводов за этот период превышает 12 минимальных заработных плат.

Если хотя бы одно из условий не выполнено, переводы не соответствуют установленным критериям.

Регистрация ИП не освобождает от контроля

В Министерстве финансов подчеркнули, что информация передаётся по всем гражданам, которые соответствуют критериям. Наличие или отсутствие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя значения не имеет.

Контролю подлежат поступления именно на личные банковские счета, которые нельзя использовать для ведения бизнеса. Оплата товаров, работ или услуг должна приниматься на специальный предпринимательский счёт.

В Комитете государственных доходов привели пример. Гражданин оказывал услуги по ремонту обуви и в течение трёх месяцев принимал оплату на личную карту:

в апреле — от 117 человек на сумму 1,4 миллиона тенге;

в мае — от 126 человек на сумму 1,1 миллиона тенге;

в июне — от 106 человек на сумму 1,3 миллиона тенге.

Поскольку оба критерия выполнялись три месяца подряд, банк автоматически передал сведения в органы государственных доходов.

Когда сообщение может привести к проверке

После получения информации от банка налоговые органы действуют в два этапа.

Сначала гражданину направляют информационное сообщение в «Кабинет налогоплательщика». Ему предлагают добровольно урегулировать налоговый статус.

Если человек проигнорирует сообщение и продолжит систематически принимать платежи на личный счёт, проводится камеральный контроль налоговой отчётности. При обнаружении расхождений налогоплательщик получает официальное уведомление.

Ответить на уведомление можно онлайн

Исполнить уведомление необходимо в течение 30 рабочих дней, начиная со следующего дня после его вручения.

Если гражданин согласен с выявленными нарушениями, ему необходимо зарегистрировать предпринимательскую деятельность и представить налоговую отчётность.

При несогласии можно направить письменное пояснение, указать причины расхождений и приложить подтверждающие документы.

Посещать управление государственных доходов лично не нужно. Ответ можно подписать электронной цифровой подписью и отправить через «Кабинет налогоплательщика».

Если гражданин не предоставит пояснения или налоговому органу потребуется проверить достоверность представленных сведений, может быть назначена полноценная налоговая проверка.

За какие нарушения предусмотрены штрафы

Сами мобильные переводы налогом не облагаются. Налог необходимо платить с доходов, полученных от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

За ведение предпринимательской деятельности без регистрации физическому лицу грозит штраф в размере 15 МРП. За повторное нарушение в течение года — 30 МРП.

Предприниматели должны принимать безналичные платежи на банковский счёт, предназначенный для бизнеса. Денежные расчёты за товары и услуги необходимо проводить с использованием контрольно-кассовой машины либо специального мобильного приложения.

За неприменение ККМ предусмотрено предупреждение, а за повторное нарушение — штраф до 15 МРП.

В Министерстве финансов рекомендуют гражданам, которые регулярно продают товары или оказывают услуги, зарегистрировать предпринимательскую деятельность, открыть специальный счёт и использовать ККМ. Это поможет избежать штрафов и вопросов со стороны налоговых органов.