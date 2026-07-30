Спустя годы ожидания: что обновят в школе № 23 Костаная

До начала нового учебного года остался месяц. В костанайской школе № 23 продолжается масштабный ремонт, необходимость которого обсуждалась уже несколько лет.
С ходом работ ознакомился заместитель акима Костанайской области Бахытжан Нарымбетов. На объекте задействованы три подрядчика.
Ремонт кровли уже завершён. Обновление отопления, водопровода, канализации и других инженерных сетей планируется закончить до 15 августа. Установка пластиковых окон находится на завершающем этапе.
— Три подрядчика. Первый подрядчик по крыше отработал на 100%. Отопление, водопровод, канализация и инженерные сети до 15 августа завершаются? Кровлю по мастерской завершили? — поинтересовался Бахытжан Нарымбетов.
Представители подрядной организации сообщили, что кровельные работы завершены, а установку пластиковых окон планируется закончить в ближайшее время.
Бассейн требует отдельного ремонта
Обновление школы разделили на два этапа. Отдельного внимания требует бассейн, который несколько лет не эксплуатируется из-за неудовлетворительного состояния. Проектно-сметная документация на его восстановление сейчас проходит экспертизу.
— В конце года мы получим на руки ПСД, тогда можно подавать бюджетную заявку в управление экономики. Если она пройдёт бюджетную комиссию, тогда уже совместно с депутатами областного маслихата, если решится вопрос, начнётся капитальный ремонт здания бассейна, — сообщил заместитель акима Костанайской области Бахытжан Нарымбетов.
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