Покупка школьной формы: о чём предупредили казахстанских родителей





В преддверии нового учебного года родителям напомнили, что администрация школы не может обязывать их покупать форму у определённого производителя, бренда, ателье или магазина.

Как сообщили в Управлении образования Алматинской области, требования к школьной форме установлены приказом Министерства просвещения Казахстана. Учебное заведение вправе определить единый стиль, цвет и общие требования к внешнему виду учеников, однако выбирать конкретного продавца или изготовителя школа не может.

Все решения, касающиеся школьной формы, должны приниматься открыто, с участием родителей и в соответствии с требованиями законодательства.

Что делать при нарушении прав

Если администрация школы требует приобретать форму только в определённом магазине, ателье или у конкретного производителя, родители могут обратиться в районный отдел образования либо в Управление образования Алматинской области.

По каждому обращению специалисты проведут проверку. Если нарушение подтвердится, к ответственным лицам примут предусмотренные законодательством меры.

В ведомстве призвали родителей знать свои права и сообщать о подобных случаях. Все обращения должны быть рассмотрены в установленном порядке, после чего по ним примут соответствующие решения.

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