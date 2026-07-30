Опасный манёвр водителя едва не привёл к лобовому столкновению на одной из автодорог





Автомобилист, не убедившись в безопасности манёвра, выехал на полосу встречного движения. В этот момент навстречу ему двигалась другая машина.

Чтобы избежать столкновения, водителю встречного автомобиля пришлось экстренно сместиться вправо, покинуть свою полосу и практически полностью остановиться. Благодаря его своевременной реакции тяжёлого ДТП удалось избежать.

Выезд на встречную полосу относится к числу наиболее опасных нарушений Правил дорожного движения. Необдуманный манёвр создаёт угрозу не только для самого нарушителя, но и для других участников движения.

По данному факту сотрудники полиции возбудили административное производство. Действия водителя получат правовую оценку в соответствии с действующим законодательством.

В полиции напомнили, что обгон, перестроение и выезд на встречную полосу можно выполнять только после того, как водитель полностью убедился в безопасности манёвра.

Несколько секунд спешки могут привести к тяжёлым последствиям. Соблюдение Правил дорожного движения остаётся ответственностью каждого участника движения.

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