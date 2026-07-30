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Хотел снять ДТП на смартфон — и сам устроил аварию в Костанайской области

— Сегодня, 11:42
Изображение для новости: Хотел снять ДТП на смартфон — и сам устроил аварию в Костанайской области

Кадр из видео


Необычный дорожный инцидент произошёл на рудненской трассе. Водитель, проезжая мимо места ДТП, решил снять происходящее на смартфон, однако отвлёкся от управления и сам стал участником аварии.

Мужчина настолько увлёкся съёмкой, что не заметил остановившийся впереди автомобиль и допустил столкновение с ним.

В результате вместо видео с чужого ДТП водитель получил собственное.

Этот случай в очередной раз напоминает: использование смартфона за рулём отвлекает внимание от дороги. Даже нескольких секунд достаточно, чтобы дорожная ситуация изменилась и возникла опасность столкновения.



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