«Меня здесь сбили»: жительница Костаная просит обезопасить переход





Жительница Костаная обеспокоена безопасностью пешеходного перехода возле остановки «Хлебозавод». По её словам, водители часто проезжают этот участок на высокой скорости, из-за чего здесь регулярно возникают опасные ситуации.

Очередной случай женщина сняла на видео. Как она рассказала, пешеход собирался перейти дорогу по переходу. Один из автомобилей резко остановился и частично заехал на разметку, после чего в него врезалась ехавшая следом машина.

— Посмотрите, как они ездят на этой пешеходке. И это постоянно. Здесь происходят аварии, сбивают пешеходов. В том числе и меня сбили в ноябре прошлого года. Я до сих пор восстанавливаюсь, — рассказала костанайка.

По словам женщины, она неоднократно обращалась в различные инстанции с просьбой принять меры для повышения безопасности на этом участке.

— Обещали что-то придумать. Здесь дети возвращаются из школы, и страшно. Машины летят. Даже ночью слышно, как водители резко тормозят, — добавила жительница.

Жительница просит компетентные органы обратить внимание на ситуацию возле остановки «Хлебозавод» и принять меры для снижения скорости движения автомобилей и защиты пешеходов.

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