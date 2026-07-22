Злостных нарушителей ПДД будут выявлять по балльной системе





Залогом снижения количества происшествий на дорогах в Генеральной прокуратуре Казахстана называют высокую культуру водителей. Обеспечение безопасности дорожного движения остаётся одним из приоритетных направлений государственной политики и находится на постоянном контроле надзорного органа.

Какие меры принимают для безопасности на дорогах

Для формирования культуры вождения реализуется комплекс законодательных, организационных и цифровых мер. В их числе — внедрение контроля средней скорости, восстановление лицензирования автошкол, обязательная регистрация мопедов, расширение автоматической фиксации нарушений и цифровой обмен сведениями о водителях, имеющих медицинские противопоказания.

— Уже есть результаты — по итогам первого полугодия 2026 года количество травмированных в ДТП сократилось на 6%, погибших — на 15,5%. Благодаря этому удалось сохранить жизни 148 человек. Вместе с тем ситуация на дорогах остаётся напряжённой. Особую обеспокоенность вызывают грубые нарушения ПДД, незаконные ночные гонки и другие проявления транспортного хулиганства, — сообщил представитель Генеральной прокуратуры РК Саян Абденов.

Более 15 тысяч ДТП зарегистрировали за полгода

По данным Генеральной прокуратуры, за шесть месяцев в Казахстане зарегистрировали более 15 тысяч ДТП. Более половины из них совершили злостные нарушители правил дорожного движения.

На пешеходных переходах травмы получили почти шесть тысяч человек. Погибли 208 человек, в том числе 40 детей. По вине водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, пострадали 209 человек, восемь погибли.

— Наиболее тяжкие последствия по-прежнему связаны с превышением скорости и опасным маневрированием. Именно эти нарушения стали причиной травмирования более 8 тысяч человек и гибели 676 граждан. Поэтому сегодня активно внедряется практика привлечения злостных нарушителей к ответственности за мелкое хулиганство. Суды поддерживают позицию прокуроров, назначая нарушителям административный арест, — отметил Саян Абденов.

Транспортных хулиганов отправляют под арест

С начала 2026 года в Казахстане арестовали 29 транспортных хулиганов.

Ещё одним результатом цифровой трансформации прокуроры называют пилотный проект балльной системы оценки водительской дисциплины. Он позволяет выявлять злостных нарушителей по всей стране. Практика показывает, что значительная часть тяжёлых ДТП совершается именно такими водителями.

Штраф стал «платой» за нарушение закона

— Для отдельных нарушителей штраф стал восприниматься как плата за возможность игнорировать закон. Например, виновник аварии в Алматы, унесшей жизни трёх человек, ранее 21 раз превышал скорость, а водитель смертельного ДТП в Акмолинской области — 13 раз нарушил ПДД. Своевременные сообщения и записи видеорегистраторов помогут выявлять автохулиганов. Следует помнить, что автомобиль — это источник повышенной опасности, — заявил представитель Генеральной прокуратуры.

В ведомстве напоминают, что превышение скорости, опасное маневрирование, управление транспортом в состоянии опьянения, использование телефона за рулём и другие грубые нарушения могут повлечь лишение права управления транспортным средством или административный арест. При наступлении тяжких последствий предусмотрена уголовная ответственность.

Безопасность на дорогах, подчёркивают в Генеральной прокуратуре, в первую очередь зависит от ответственности каждого участника дорожного движения.

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