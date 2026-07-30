Казахстанец попытался вернуть водительские права через суд, но получил отказ





Кассационный суд по гражданским делам подтвердил законность временного ограничения водительских прав должника, который продолжительное время не исполнял судебное решение.

Задолженность превысила 62 миллиона тенге

Суд рассмотрел жалобу должника на судебные акты, которыми было удовлетворено представление частного судебного исполнителя. Мужчине временно приостановили действие водительского удостоверения и запретили получать права других категорий.

Непогашенная задолженность по исполнительному производству превышает 62 миллиона тенге.

Частный судебный исполнитель ранее принял ряд мер, в том числе наложил арест на имущество, выставил инкассовые распоряжения, ограничил должнику выезд из страны и объявил розыск его имущества. Однако судебное решение продолжительное время оставалось неисполненным.

Доводы об источнике дохода не подтвердились

Должник заявил, что водительское удостоверение необходимо ему для получения дохода. Однако подтверждающих это документов он не представил.

Суд также не установил уважительных причин, которые препятствовали бы исполнению решения о взыскании задолженности.

Ограничение водительских прав признали законным

Кассационный суд указал, что Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» допускает применение такой меры, если должник без уважительных причин не исполняет судебный акт о взыскании значительной суммы, но продолжает пользоваться специальными правами.

Поскольку ранее принятые меры не обеспечили исполнение решения, временное приостановление водительских прав признали законным и соответствующим целям исполнительного производства.

По итогам рассмотрения кассационную жалобу оставили без удовлетворения. Судебные акты первой и апелляционной инстанций не изменили.

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