Смерть 14-летнего воспитанника центра спецуслуг расследуют в Костанае





Трагедия произошла 28 июля в Костанайском центре оказания специальных социальных услуг. Скончался 14-летний воспитанник учреждения, оставшийся без попечения родителей.

Подросток проживал в центре с 2016 года. По данным контролирующего органа, у него был тяжёлый диагноз. Других заболеваний у ребёнка выявлено не было.

Причину установит экспертиза

Как сообщила руководитель Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Динара Карымсакова, в первой половине дня состояние подростка не вызывало опасений.

— Утром состояние ребёнка было стабильным. Он был активен, пообедал, и его уложили на дневной сон. Но, к сожалению, после дневного сна разбудить его не удалось. Предварительные причины ещё неизвестны. Судебно-медицинская экспертиза назначена и проводится, — рассказала Динара Карымсакова.

В центре проживают 140 детей

По информации специалистов, всем воспитанникам обеспечен круглосуточный уход. Помещения оборудованы кондиционерами, в летний период контролируются температура воздуха и соблюдение питьевого режима.

Состояние детей руководство учреждения и медицинские работники проверяют дважды в день.

— Я бываю здесь с мониторингом. Мы проверяем качество питания и медицинского обслуживания, в целом условия пребывания. На мой взгляд, в данном центре со стороны государства созданы все необходимые условия для детей. Это очень сложный центр, потому что здесь находятся дети со сложными диагнозами, — сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Костанайской области Несебели Басенова.

По факту смерти несовершеннолетнего полиция зарегистрировала уголовное дело. Проводятся необходимые процессуальные действия.

Правовая оценка будет дана после завершения проверки. Точную причину смерти подростка установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

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