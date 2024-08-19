Более 100 000 нелегальных пачек сигарет изъяли в Костанайской области

В департаменте госдоходов Костанайской области сообщили, что в рамках межведомственного взаимодействия, в апреле текущего года, пресечен факт вывоза гражданином РК нелегальной табачной продукции в количестве 100 806 пачек на общую сумму 77 620 620 тенге. Об этом сообщила пресс-служба департамента государственных доходов по Костанайской области.

Материал с апреля находился на обжаловании. На сегодняшний день судом вынесено постановление о привлечении к административной ответственности с наложением штрафа в размере 184 600 тенге и конфискацией табачной продукции, а именно сигареты «Milano» – 35 000 пачек, Сигареты «Zumerret» — 10 027 пачек, Сигареты «Oris» — 55 779 пачек.

В ведомстве также напомнили, что хранение, реализация, транспортировка подакцизной продукции без средств идентификации и учетно-контрольных марок запрещается.

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