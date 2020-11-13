Более 100 автомобилям отказали во въезде в Костанайскую область

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За прошедшие сутки, 12 ноября, на санитарных постах проверено 7537 автомашин, в том числе 4899 легкового, 199 пассажирского, 2439 грузового и 11894 человека. Отказано во въезде 118 автомобилям.
При проверке автотранспорта, лиц с явными симптомами КВИ не выявлено. Жалоб со стороны водителей и пассажиров в адрес работы постов не поступало.
Мониторинговыми группами выявлено 93 нарушений режима карантина, основными из которых являлись нахождение на рабочих местах без масок, работа заведения после запрещенного времени и нахождение на улице без необходимости после 22:00 часов.
Выявлен факт проведения массового мероприятия в организации общественного питания. Так, 12 ноября в 12:30 часов в кафе «Парус» города Рудного администратором был организован поминальный обед.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области