Более 100 казахстанских предпринимателей понесли ущерб после атак на склады Wildberries





Казахстанские предприниматели пострадали в результате атак на склады Wildberries в России. Предварительная сумма ущерба превышает 1 млрд тенге, передает lsm.kz

Как сообщили в Национальной палате предпринимателей «Атамекен», сейчас ведется сбор и обобщение информации о пострадавшем бизнесе во всех регионах Казахстана.

По предварительным данным Ассоциации «Предприниматели электронной торговли Казахстана ECOMMERCE-KZ», ущерб в результате чрезвычайной ситуации понесли более 100 предпринимателей, входящих в объединение. Общая сумма потерь оценивается более чем в 1 млрд тенге.

Окончательный список пострадавших продавцов и точный размер финансового ущерба пока формируются. В этой работе участвуют региональные палаты предпринимателей, местные исполнительные органы и отраслевые объединения.

НПП «Атамекен» также обратилась в Министерство торговли и интеграции Казахстана. Нацпалата предложила задействовать механизмы межгосударственного взаимодействия для защиты интересов казахстанских предпринимателей и ускорения получения ими компенсаций.

Кроме того, министерству предложили создать специальную рабочую группу с участием государственных органов, НПП «Атамекен», руководства Wildberries и представителей бизнеса. Предполагается, что площадка поможет выработать механизм оценки ущерба и оказания правовой помощи пострадавшим продавцам.

В июле склады Wildberries в нескольких городах России подверглись атакам беспилотников. В результате была повреждена часть логистической инфраструктуры маркетплейса. Пострадали в том числе предприниматели из других стран, товары которых находились на этих складах.

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