Подопечный детского центра скончался в Костанае: полиция начала расследование

В Костанае скончался один из подопечных детского центра оказания специальных социальных услуг. Информацию о произошедшем подтвердили в акимате Костанайской области.
Ребёнок умер вечером 28 июля. По факту произошедшего полиция зарегистрировала уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, обстоятельства и причины смерти будут установлены в ходе расследования, передает informburo.kz
В акимате сообщили, что в течение дня состояние ребёнка оценивалось как удовлетворительное.
«В центре организован должный соответствующий круглосуточный уход за каждым ребёнком. В группах постоянно находится младший медперсонал, круглосуточно работают медицинский посты, дважды в день медработники и руководство центра проводят обход и медосмотр, работают педиатр, невропатолог. В течение дня состояние подопечного оценивалось как удовлетворительное, повышенной температуры, жалоб не отмечалось, ребёнок был активен, пообедал и уложен на дневной сон», – сообщили в акимате.
Окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны после проведения назначенных экспертиз и следственных мероприятий.
Полиция вышла на проверку перевозчиков: первый день дал 87 нарушений
После +44 придет сюрприз: синоптики предупредили о резкой смене погоды
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.