Подопечный детского центра скончался в Костанае: полиция начала расследование





В Костанае скончался один из подопечных детского центра оказания специальных социальных услуг. Информацию о произошедшем подтвердили в акимате Костанайской области.

Ребёнок умер вечером 28 июля. По факту произошедшего полиция зарегистрировала уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, обстоятельства и причины смерти будут установлены в ходе расследования, передает informburo.kz

В акимате сообщили, что в течение дня состояние ребёнка оценивалось как удовлетворительное.

«В центре организован должный соответствующий круглосуточный уход за каждым ребёнком. В группах постоянно находится младший медперсонал, круглосуточно работают медицинский посты, дважды в день медработники и руководство центра проводят обход и медосмотр, работают педиатр, невропатолог. В течение дня состояние подопечного оценивалось как удовлетворительное, повышенной температуры, жалоб не отмечалось, ребёнок был активен, пообедал и уложен на дневной сон», – сообщили в акимате.

Окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны после проведения назначенных экспертиз и следственных мероприятий.

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