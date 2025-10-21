После +44 придет сюрприз: синоптики предупредили о резкой смене погоды

В ближайшие дни в Казахстане сохранится жаркая погода, однако в ряде регионов ее будут сопровождать грозы, сильные дожди, град и шквалистый ветер.
По прогнозу синоптиков, с 30 июля по 1 августа под влиянием атмосферных фронтов на большей части страны ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра. Местами возможен град, а на северо-западе, севере и востоке Казахстана прогнозируются сильные дожди.
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В то же время на юге и юго-востоке республики под влиянием сухих воздушных масс, поступающих из районов Ирана, сохранится преимущественно сухая погода без осадков.
Температура воздуха продолжит повышаться на большей части страны. Лишь в западных, северо-западных и северных регионах после периода сильной жары к 1 августа дневная температура понизится до +25…+35 градусов.
В центральных, восточных и юго-восточных областях воздух прогреется до +33…+41 градуса, а на юге страны ожидается наиболее жаркая погода — до +35…+44 градусов.
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