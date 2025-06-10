Огонь может вспыхнуть в любой момент: жителей Костанайской области предупредили об опасности





Синоптики предупреждают о сохранении высокой и чрезвычайной пожарной опасности в ряде регионов Казахстана.

В Костанайской области высокая пожарная опасность ожидается на западе, востоке и в центральной части региона. При этом на юге и юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Высокий риск возникновения природных пожаров также прогнозируется в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Туркестанской областях, а также в отдельных районах областей Жетісу, Карагандинской, Ұлытау, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Абай, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Костанайской, Актюбинской, Мангистауской и Павлодарской областей.

Жителям рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности, не разводить костры, не сжигать сухую растительность и не бросать непотушенные окурки, особенно вблизи лесных и степных массивов.

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