Казахстанцам готовы выплатить до 7 миллионов тенге: кто может рассчитывать на помощь

В Казахстане обновляют программу добровольного переселения в регионы, испытывающие дефицит кадров. Одним из главных изменений стало увеличение размера государственной поддержки: максимальный сертификат экономической мобильности теперь составляет до 7 миллионов тенге (1 625 МРП). Эти средства можно направить на покупку собственного жилья на новом месте.
Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, изменения направлены на то, чтобы помочь гражданам не только переехать, но и быстрее адаптироваться в новом регионе.
Помимо жилищного сертификата, участникам программы предоставляют субсидии на переезд, компенсируют расходы на аренду жилья и оплату коммунальных услуг, а также оказывают содействие в трудоустройстве. При этом подобрать работу можно еще до переезда: представители принимающих регионов регулярно проводят ярмарки вакансий в регионах выбытия.
Расширен и круг участников программы. Если раньше основными получателями господдержки были безработные, то теперь воспользоваться мерами поддержки смогут также востребованные специалисты и главы крестьянских и фермерских хозяйств.
Процесс участия сделали полностью цифровым. Подать заявку, ознакомиться с картой регионов, где требуются специалисты, изучить перечень востребованных профессий и подобрать подходящую вакансию можно дистанционно через портал migration.enbek.kz.
Программа добровольного переселения действует с 2017 года. За это время ее участниками стали 73,9 тысячи человек, из которых 31 тысяча была трудоустроена на постоянную работу с помощью инструментов содействия занятости.
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