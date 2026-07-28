Гидравлические испытания стартуют в Костанае





С 1 августа в Костанае стартует плановая остановка теплоисточников для проведения гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей перед началом отопительного сезона 2026–2027 годов.

Согласно утвержденному графику, все теплоисточники будут остановлены 1 августа в 00:00. Испытания пройдут в разные даты в зависимости от объекта, а подачу горячего водоснабжения планируется возобновить 17 августа.

Испытания будут проводиться по следующему графику:

ТЭЦ — 4 августа;

ТЭЦ-2 — 5 августа;

К-3 — 3 августа;

Котельная №12 (мкр. «Аэропорт») — 7 августа;

Котельная №13 (ЖК «Жулдыз») — 12 августа;

Котельная №14 (мкр. «Береке») — 12 августа;

Котельные №15 и №16 (мкр. «Юбилейный») — 11 августа;

Котельная №17 (мкр. «Кунай») — 10 августа;

Котельная №18 (ЖК «Алтын Арман») — 13 августа;

Котельная №19 (БМК «Береке») — 12 августа;

Котельная №20 (ЖК «Life Park») — 13 августа;

Котельная №21 — 14 августа.

В документе также отмечается, что в связи с реконструкцией тепломагистралей в межотопительный период подключение 167 многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ТЭЦ, будет осуществляться по отдельному графику.

Всего отключения затронут десятки тысяч абонентов города. Работы проводятся в рамках подготовки теплоснабжающей инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону.

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