Полиция вышла на проверку перевозчиков: первый день дал 87 нарушений

В Костанае за первый день республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Перевозчик» сотрудники полиции выявили 87 административных правонарушений.
ОПМ проходит на территории города с 28 по 30 июля. Основное внимание полицейские уделяют соблюдению требований безопасности при перевозке пассажиров и грузов.
Среди выявленных нарушений — навязчивое предложение услуг такси в общественных местах, нарушение правил перевозки пассажиров, багажа и грузов, а также эксплуатация автомобилей, не соответствующих требованиям технических регламентов или не прошедших обязательный техосмотр.
Кроме того, полицейские зафиксировали факты использования мобильных телефонов за рулем, нарушения требований по перевозке пассажиров и грузов и правил использования ремней безопасности.
Выявлены и водители, управлявшие транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
За допущенные нарушения ряд автомобилей был водворен на специализированную штрафную стоянку.
В полиции напоминают, что безопасность на дорогах напрямую зависит от ответственности каждого участника дорожного движения.
После +44 придет сюрприз: синоптики предупредили о резкой смене погоды
Казахстанцам готовы выплатить до 7 миллионов тенге: кто может рассчитывать на помощь
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.