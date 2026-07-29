Полиция вышла на проверку перевозчиков: первый день дал 87 нарушений





В Костанае за первый день республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Перевозчик» сотрудники полиции выявили 87 административных правонарушений.

ОПМ проходит на территории города с 28 по 30 июля. Основное внимание полицейские уделяют соблюдению требований безопасности при перевозке пассажиров и грузов.

Среди выявленных нарушений — навязчивое предложение услуг такси в общественных местах, нарушение правил перевозки пассажиров, багажа и грузов, а также эксплуатация автомобилей, не соответствующих требованиям технических регламентов или не прошедших обязательный техосмотр.

Кроме того, полицейские зафиксировали факты использования мобильных телефонов за рулем, нарушения требований по перевозке пассажиров и грузов и правил использования ремней безопасности.

Выявлены и водители, управлявшие транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

За допущенные нарушения ряд автомобилей был водворен на специализированную штрафную стоянку.

В полиции напоминают, что безопасность на дорогах напрямую зависит от ответственности каждого участника дорожного движения.

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