«Хотим возродить»: в Костанайской области взялись за торгайский арбуз





В Костанайской области уже началась уборка ранних овощей, тогда как хозяйства, занимающиеся зерновыми культурами, только готовятся к жатве. Ориентировочно она стартует 10 августа.

На полях хозяйства Бакира Бекирова работа уже идет полным ходом. Овощеводством здесь занимаются много лет, продукцией снабжают местные торговые точки, в том числе собственные магазины, а также отправляют ее в страны ближнего зарубежья. Ежегодно под овощные культуры отводят около 500 гектаров.

Сбор ранних сортов картофеля в хозяйстве начался 15 июля. Сейчас аграрии убирают сорт «Коломбо», а урожай суперраннего сорта «Ривьера» уже собрали и реализовали.

— У нас уборка картофеля идет, начался сбор у нас 15 июля ранних сортов картофеля, на данный момент собираем сорт «Коломбо», а также есть суперраних — сорт Ривьера, которые мы уже убрали и продали покупателям, нашему населению Костанайской области. В чем плюс нашего местного картофеля, он всегда вкуснее, дешевле, по доступной цене, как говорится, — рассказал глава ТОО «Халык Агро KST» Бакир Бекиров.

Одновременно с картофелем идет уборка моркови, капусты, баклажанов, свеклы, огурцов, томатов и кукурузы. Сбор овощей обычно продолжается до конца октября. Погодные условия нынешнего сезона аграрий оценивает как благоприятные.

В этом году хозяйство также высадило около одного гектара арбузов. В дальнейшем аграрии намерены заняться возрождением торгайского арбуза. Для этого сейчас подбирают подходящие земли в Торгайском регионе.

— Мы хотим возродить, но не в Костанайском районе, мы хотим в стороне Торгая, ищем, сейчас занимаемся этим вопросом, земли и там именно возродить Торгайский арзуб, — рассказал Бакир Бекиров.

В хозяйстве отмечают, что при выращивании культур продолжают экспериментировать и применять научный подход.

— От науки мы не отходим, главное, на первом месте везде всегда — эксперементы с этим двигаемся вперед. — Что чувствуете, когда видите первый собранный урожай? — Радость. Большую радость, — рассказал глава крестьянского хозяйства «Бекиров С.А.» Сархан Бекиров.

Тем временем аграрии, выращивающие зерновые культуры, готовятся к уборочной кампании. По данным управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области, начать ее планируют в первой декаде августа. Ориентировочная дата — 10 августа.

В прошлом году средняя урожайность зерновых в регионе составила около 16,7 центнера с гектара.

Для проведения нынешней уборочной кампании области выделили 79 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива по цене 335 тенге за литр.

Специалисты отмечают, что осадков в этом сезоне выпало больше среднемноголетних значений. На данный момент имеющейся влаги достаточно для развития растений. При этом продолжительная сильная жара еще может повлиять на налив зерна.

Сейчас 67% посевов зерновых культур в Костанайской области оцениваются как находящиеся в хорошем состоянии, остальные — в удовлетворительном.

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