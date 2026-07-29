Кому в Костанайской области выплатят почти 51 тысячу тенге перед школой





В Костанайской области 1 августа стартует ежегодная благотворительная акция «Дорога в школу». Она продлится до 1 сентября и направлена на поддержку детей из семей, испытывающих финансовые трудности при подготовке к новому учебному году.

Впервые акция стартовала в Костанайской области в 2001 году. С 2008 года опыт региона начали применять по всему Казахстану. Ежегодно к проекту присоединяются сотни предпринимателей, меценатов, организаций и неравнодушных жителей.

В прошлом году благодаря акции помощь получили более 6,4 тысячи школьников.

— В 2025 году крупные предприятия и индивидуальные предприниматели, государственные органы, неправительственные организации, общественные фонды, педагоги и неравнодушные жители региона помогли подготовить к школе 6 408 детей. Общая сумма оказанной помощи составила 109 миллионов 327 тысяч 862 тенге, — сообщил руководитель управления образования акимата Костанайской области Ардак Бегатаров.

Поддержку при подготовке к школе семьи могут получить не только от благотворителей. Предусмотрена материальная помощь из фонда «Всеобуч». В этом году размер выплаты составляет около 51 тысячи тенге на одного ребенка. Сумма ежегодно увеличивается, поскольку зависит от размера МРП.

На финансирование фонда «Всеобуч» в этом году из общего бюджета на содержание школ предусмотрено более 7 млрд тенге.

Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в отделы образования по месту жительства. Средства перечисляются непосредственно на банковские счета родителей. При этом необходимо подтвердить, что деньги были потрачены по назначению — на школьную форму, одежду и учебные принадлежности.

В 2025 году такую материальную помощь получили более 9,5 тысячи детей. Сейчас специалисты формируют и актуализируют списки нуждающихся перед началом нового учебного года.

По данным управления образования, на сегодняшний день в списках уже около 10 тысяч детей. Их количество еще может увеличиться.

Присоединиться к акции «Дорога в школу» могут не только крупные предприятия и предприниматели, но и любые желающие помочь. Чтобы узнать, каким семьям необходима поддержка, жители могут обратиться в школу или местный отдел образования.

Акция «Дорога в школу» продлится в Костанайской области до 1 сентября.

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