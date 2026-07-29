Wildberries присматривается к Казахстану: зачем маркетплейсу понадобились огромные склады

Группа RWB, развивающая маркетплейс Wildberries, рассматривает возможность аренды до 100 тысяч квадратных метров складских площадей в Казахстане, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на «Коммерсантъ»
По данным участников рынка, компания изучает доступные современные складские объекты в стране. Интерес к Казахстану связывают с диверсификацией логистики и перераспределением товарных потоков.
В RWB отмечают, что развитие логистической сети в Казахстане является частью долгосрочной стратегии компании. В Алматы строится распределительный центр площадью более 100 тысяч квадратных метров, а в Астане — логистический комплекс на 160 тысяч квадратных метров, который планируют запустить в следующем году.
Одним из преимуществ Казахстана является участие в ЕАЭС, что упрощает перемещение товаров между Казахстаном, Россией и Беларусью.
При этом найти единый свободный склад площадью 100 тысяч квадратных метров в Казахстане сложно. По оценкам участников рынка, общий объем вакантных современных складских помещений составляет около 130 тысяч квадратных метров и распределен между несколькими регионами.
Эксперты отмечают, что расширение инфраструктуры позволит Wildberries повысить устойчивость логистической сети и обеспечить стабильные поставки. При этом речь идет не о переносе логистики из России, а о создании дополнительного распределительного контура.
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