Wildberries присматривается к Казахстану: зачем маркетплейсу понадобились огромные склады





Группа RWB, развивающая маркетплейс Wildberries, рассматривает возможность аренды до 100 тысяч квадратных метров складских площадей в Казахстане, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на «Коммерсантъ»

По данным участников рынка, компания изучает доступные современные складские объекты в стране. Интерес к Казахстану связывают с диверсификацией логистики и перераспределением товарных потоков.

В RWB отмечают, что развитие логистической сети в Казахстане является частью долгосрочной стратегии компании. В Алматы строится распределительный центр площадью более 100 тысяч квадратных метров, а в Астане — логистический комплекс на 160 тысяч квадратных метров, который планируют запустить в следующем году.

Одним из преимуществ Казахстана является участие в ЕАЭС, что упрощает перемещение товаров между Казахстаном, Россией и Беларусью.

При этом найти единый свободный склад площадью 100 тысяч квадратных метров в Казахстане сложно. По оценкам участников рынка, общий объем вакантных современных складских помещений составляет около 130 тысяч квадратных метров и распределен между несколькими регионами.

Эксперты отмечают, что расширение инфраструктуры позволит Wildberries повысить устойчивость логистической сети и обеспечить стабильные поставки. При этом речь идет не о переносе логистики из России, а о создании дополнительного распределительного контура.

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