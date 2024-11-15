До 50 млн тенге на жилье: кому в Казахстане предложат особую ипотеку





Отбасы банк озвучил обновленные условия очередного запуска женской ипотечной программы «Ұмай», передает LS.

По программе можно приобрести строящееся жилье, квартиру на первичном или вторичном рынке. При покупке на вторичном рынке дом должен быть не ранее 2016 года постройки. Приобрести недвижимость можно в любом городе Казахстана независимо от места прописки. Также предусмотрена возможность оформить один заем одновременно на покупку и ремонт жилья.

Конкурсного отбора участников не будет. Кредиты планируют выдавать по мере поступления и одобрения заявок.

Одним из изменений стало увеличение допустимого семейного дохода. Теперь максимальный чистый ежемесячный доход семьи не должен превышать 1,25 млн тенге. Ранее лимит составлял 950 тысяч тенге. При этом заемщица должна подтвердить платежеспособность и проживать в приобретенном жилье.

Максимальная сумма займа составит 50 млн тенге, срок кредитования — до 25 лет.

При покупке жилья в Алматы или Астане банк сможет профинансировать до 80% его стоимости, еще 20% покупательница должна самостоятельно перечислить продавцу. В других регионах размер займа может достигать 85% стоимости недвижимости.

Первоначальный взнос на депозит в Отбасы банке составляет от 0 до 50%.

Недвижимость, приобретенная по программе «Ұмай», должна быть оформлена на женщину. Если заемщица состоит в браке, жилье оформляется как совместное имущество. Также допускается привлечение созаемщиков.

Дату запуска программы и размер процентной ставки Отбасы банк объявит дополнительно. Ранее ставка составляла 14,4% годовых, ГЭСВ — от 15,4% до 16,4%, с последующим снижением.

На финансирование программ «Ұмай» и «Зеленая ипотека» банк привлек 90 млрд тенге от Азиатского банка развития.

Ранее в рамках программы «Ұмай» жилищные займы получили 3 660 женщин.

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