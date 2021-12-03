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Более 100 миллиардов тенге направлено на транспортную инфраструктуру Костанайской области

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В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК аким Костанайской области Архимед Мухамбетов рассказал о территориальном развитии в рамках Послания Главы государства. Экономическое развитие региона движется в положительной динамике, о чем говорят показатели основных отраслей экономики.

На транспортную инфраструктуру в 2020-2021 годы направлено 112,5 млрд. тенге. Это позволило отремонтировать более 1000 километров автодороги, 451 улицу населенных пунктов.
Завершается реализация крупного проекта – строительство моста на автодороге «Подъезд к Костанаю».

«Реализация данного проекта, позволила довести технические характеристики подходов к мосту до I технической категории. По итогам года «Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии» составит 78,0%», — отметил глава области.

 

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