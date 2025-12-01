Прокуратура Житикаринского района добилась возврата средств в бюджет по проекту строительства сетей водоснабжения в селе Чайковское. По акту прокурорского реагирования суд взыскал со страховой компании страховую выплату, а подрядчик признан недобросовестным участником госзакупок.

Что установила проверка

В июне 2022 года ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района» заключило договор с ТОО «Теплоэнергострой» на строительно-монтажные работы стоимостью 880,8 млн тг. Подрядчику перечислили аванс 107,4 млн тг, который был застрахован в АО «СК Freedom Finance Insurance» на аналогичную сумму.

Подрядные обязательства выполнены не были: невыполненный объём составил 338,1 млн тг, аванс не освоен и добровольно не возвращён. Договор расторгнут в одностороннем порядке. Страховая выплата в добровольном порядке также не произведена.

Итоги судебных разбирательств

Отдел строительства обратился в Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы. Решением суда со страховой компании взыскано 112 млн тг страховой выплаты — средства поступили в республиканский бюджет.

Ранее решением СМЭС Костанайской области ТОО «Теплоэнергострой» признано недобросовестным участником госзакупок, с компании взыскана неустойка 34 млн тг.

Ответственность должностных лиц и завершение работ

Должностные лица Отдела строительства привлечены к предусмотренной законом ответственности за ненадлежащее принятие мер по возврату аванса.

Для продолжения проекта заключён новый контракт с ТОО «Story company Inc». Строительно-монтажные работы выполнены полностью, ведётся согласование технической документации.

По каким ставкам казахстанцы заплатят транспортный налог В 2026 году вместе с вступлением в силу нового Налогового кодекса изменится порядок взимания транспортного...

В РФ изменили требования к въезжающим: важно для казахстанцев С 1 декабря 2025 года в России вступают в силу обновлённые правила пересечения границы для...