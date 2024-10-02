С начала года сотрудники АО «Пассажирские перевозки» совместно с транспортной полицией высадили 117 пассажиров за нарушение общественного порядка в поездах, передает Rail-news.kz.
Как отметили в пресс-службе компании, этот показатель на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Пассажирские перевозки напомнили правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом. Пассажира могут высадить из поезда в следующих случаях:
- Если пассажир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и своим поведением создает угрозу безопасности или неудобства для других пассажиров.
- Если пассажир курит в неположенных местах, в том числе в вагонах поезда.
- Если пассажир отказывается предъявить документы, удостоверяющие личность и не имеет приобретенного железнодорожного билета.
- Если пассажир проявляет агрессию по отношению к другим пассажирам или персоналу поезда.
- Если пассажир перевозит запрещенные предметы или грузы, которые могут представлять опасность для окружающих.
В пресс-службе отметили, что «АО «Пассажирские перевозки» активно внедряет современные технологии для повышения безопасности на железнодорожном транспорте. Более трех тысяч видеокамер установлено в 478 вагонах нацперевозчика.
«Система видеонаблюделения функционирует в вагон-ресторанах, вагон-барах, на железнодорожных станциях и вокзалах. До конца первого квартала 2025 года камеры заработают еще в 1 552 вагонах для безопасности пассажиров», — сообщили в компании.