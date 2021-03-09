Более 100 тысяч дефектов по оказанным медуслугам выявил ФСМС в Костанайской области

В 2020 году эксперты фонда социального медицинского страхования выявили в республике более одного миллиона дефектов по качеству и объему оказанных поставщиками медицинских услуг. Об этом рассказал Болат Токежанов — председатель фонда, на коллегии Министерства здравоохранения.

Подвели итоги и в Костанайской области. В ходе проведения мониторинга качества оказания медицинских услуг было выявлено более ста тысяч дефектов, на общую сумму 448 миллионов тенге.

«Если их разложить к какой категории что относится, наибольшее количество в процентном соотношении у нас это 47,8.% — это необоснованное отклонение лечебно-диагностических мероприятий от стандартов и правил, от клинических протоколов. Далее порядка 21,1 % — это некоррректное оформление мед.документации, а также внесение в информационные системы», — сообщила директор филиала по Костанайской области фонда соцмедстархования Сауле Аймухамбетова.

На третьем месте, а это порядка 20% — необоснованное завышение объемов оказания медпомощи поставщиками. Были выявлены факты и не предоставления услуг — это 10 случаев, на общую сумму 541 тысяча тенге. В этом году фондом внедрена, изменена система мониторинга, то есть проактивный мониторинг. Если проще сказать — это позволяет медицинским организациям в случае выявления нарушений, дефектов, которые будут проводить эксперты фонда позволяет им в течении 45 дней устранить эти нарушения. Если же нарушения не устранят — то в адрес медорганизаций будут применяться штрафные санкции. Как уверяют в фонде, это прежде всего позволит улучшить качество оказываемых услуг. Также призывают и население сообщать о фактах некачественного оказания медицинских услуг, либо об отказах в их оказании.

«Мы, как фонд, работаем непосредственно ,чтоб была обратная связь между пациентами и фондом и поэтому необходимов в случае выявления неоказания медицинской помощи со стороны медицинских поставщиков с которыми у нас заключены договоры, в случае некачественного предоставления медицинской помощи — наши граждане имеют право позвонить на обратную связь», — сообщила Сауле Аймухамбетова.

Это, к примеру, мобильное приложение Qolday 24\7, официальный сайт fms.kz или контакт-центр 1406. Эксперты рассмотрят каждое обращение и обязательно примут меры. Только в прошлом году в республикаснкий Фонд поступило 214 обращений пациентов по припискам, подтверждено 78 фактически не оказанных услуг. К медорганизациям страны, допустившим нарушения, были приняты меры в виде штрафов на сумму более 5 миллионов тенге.

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