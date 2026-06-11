Более 100 тысяч закрывшихся предпринимателей не заработали ни тенге





Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин прокомментировал данные о закрытии субъектов малого и среднего бизнеса в стране.

По его словам, за первые четыре месяца 2026 года официально прекратили деятельность 212,2 тысячи субъектов МСБ. Однако значительная часть из них фактически не вела предпринимательскую деятельность.

Почти половина не имела доходов

Как отметил вице-министр, почти 48% закрывшихся предпринимателей, или около 103 тысяч субъектов, не имели доходов в течение 2025 года и сдавали нулевую отчетность.

Еще 21% предпринимателей перешли с упрощенного налогового режима в категорию самозанятых.

По словам Амрина, эти предприниматели не прекратили работать, а лишь изменили свой налоговый статус.

Часть предпринимателей продолжает вести бизнес

Кроме того, около 13% закрывшихся субъектов имели доходы от 1 до 10 миллионов тенге. Это порядка 29 тысяч предпринимателей.

По данным Министерства национальной экономики, еще 6,2% закрывшихся предпринимателей одновременно являлись учредителями других компаний или других субъектов бизнеса.

В Миннацэкономики сделали выводы

«Закрываются субъекты предпринимательства, которые годами сдавали нулевые отчеты и вообще не отчитывались. Открывали бизнес на всякий случай для разовых сделок. Они не имели реальных доходов», — заявил Азамат Амрин.

По его словам, статистика не свидетельствует о массовом уходе действующего бизнеса с рынка, поскольку значительная часть закрытых субъектов фактически не осуществляла реальную деятельность.

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