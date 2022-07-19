Более 1000 абитуриентов Костанайской области уже подали документы на присуждение образовательных грантов

В приемной комиссии Костанайского регионального университета. В этом году подать документы можно двумя способами: прийти в вуз по месту жительства, при этом неважно в какое учебное заведение желает поступить абитуриент, или через виртуальные приемные комиссии вузов.

С 13 июля в Казахстане начался прием документов на получение образовательных грантов. И если в прошлом году подать документы можно было электронно через егов, то в этом надо идти в вуз по месту нахождения или через виртуальные комиссии вузов. В Костанайском региональном университете сегодня многолюдно, ежедневно подать документы сюда приходит около 300 абитуриентов. Заявки на присуждение грантов уже подали чуть больше 1000 человек. Времени остается не так уж и много, документы будут принимать только до 20 июля.

«Сейчас заявки, когда они подают есть возможность указать 4 разные группы образовательных программ. То есть это по профильным предметам ЕНТ, которые они сдавали, и 4 разных университета. Кроме того, для удобства, если есть дальние регионы Костанайской области, другие. Если они хотят подать заявку, можно это сделать через виртуальную приемную комиссию. Она работает через платформу зум.»,- говорит ответственный секретарь приемной комиссии Костнайского регионального университета Орал Такиров.

По словам Орала Такирова виртуальные комиссии также пользуются спросом, ежедневно туда поступают около 50 звонков и все документы принимают в электронном формате. Всего для поступления на бакалавриат на 2022-2023 учебный год в Казахстане выделено свыше 73 тысяч грантов. Наибольшее количество получили группы образовательных программ по инженерным, обрабатывающим и строительным отраслям. Претендовать на гранты в национальные вузы могут абитуриенты, набравшие не менее 65 балов по итогам ЕНТ, в другие вузы — не менее 50 баллов. Поступающие могут участвовать в конкурсе с одним из двух результатов тестирования, которое проходило с 16 мая по 5 июля.

«У каждого технического секретаря приемной комиссии имеются в электронном формате данные, где указано какие вузы выбирают, затем какие пороговые баллы ставят эти вузы. То есть многие сейчас ориентируются на медицинские университеты, но к сожалению у них очень высокие пороговые баллы, также и национальные вузы. Поэтому, мы всегда абитуриентов просим указать, чтобы было именно 4 разных университета, 4 разные группы образовательных программ»,- отмечает ответственный секретарь приемной комиссии.

Пакет документов небольшой, самое главное результат ЕНТ, удостоверение личности, фото 3*4, аттестат, ну а если кандидат относится к льготной категории нужны подтверждающие документы. Если поступающий получил Алтын белги, то система автоматически его распознает. Для удобства абитуриентов работает электронная очередь, выдаются талончики, работает 15 окошек.

«Гранты мио есть. Гранты местного исполнительного органа ежегодно выделяются. На наш университет акимат выделил 15 грантов. В основном они идут на педагогические специальности: подготовка учителей математики, химии, педагогика психология, начальное обучение, воспитание и на актерское мастерство выделили три гранта»,- говорит Орал Такиров.

Подать заявление на грант от акимата можно будет с 5 по 10 августа. Их выделяют в соответствии с потребностями региона.

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