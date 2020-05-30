Более 1000 новых рабочих мест появятся в рамках «Дорожной карты занятости» в Костанайской области

В Костанайском районе в рамках «Дорожной карты занятости» в этом году отремонтируют 27 объектов культуры, спорта, образования и инфраструктуры. К примеру, в поселке Майколь — школу, в поселке Октябрьский — дом культуры. Ремонт этих объектов позволит создать больше 1000 новых рабочих мест, половина из которых через Центр занятости.

Иван Туфатулин последние две недели осваивается на новом месте работы — он трудится разнорабочим при ремонте сельского дома культуры «Мерей» в поселке Октябрьский Костанайского района. Берется, говорит Иван, за все: и мусор убирает, и смешивает строительные материалы, и разгружает машины.

«После того как закончился карантин, меня сразу позвали на работу. До этого я работал в лесхозе. Работаем официально, 100 тысяч в месяц получаем, обещают месяца три работы- для вас это важно»,- говорит участник программы «Дорожная карта занятости» Иван Туфатулин.

Сельский клуб в поселке Октярьский ремонтируют за счет средств, выделенных в рамках «Дорожной карты занятости» — это примерно 40 млн тенге. На эти деньги здесь приведут в порядок внутренние помещения. Вообще, в Костанайском районе, как отмечают чиновники, по этой программе планируется реализовать 27 проектов на 3,9 млрд тенге. По всем проектам уже прошли конкурсные процедуры и подрядчики приступили к работе. Вот, к примеру, в городе Тобыл на 509 млн тенге начали ремонт средней школы номер 1, здесь приведут в порядок не только инженерные сети, но и внутренние помещения школы. На почти 180 млн тенге в райцентре Костанайского района отремонтируют дворы и на 631 млн тенге инженерно-коммуникационную инфраструктуру.

«У нас по городу Тобыл 11 км тепловых сетей и более половины за счет этой программы будет реализовываться. Что оно даст для населения? Во-первых, когда предприятия раньше обслуживались,эксплуатировали тепловые сети, часто выходили из строя, аварии были, это все ложилось на тариф. А теперь они практически обновят современными материалами половину своего хозяйства тепловых сетей обновят, тариф не будет расти, надежность,качество оказания тепловых услуг»,- сказал заместитель акима Костанайского района Болат Бекенов.

На 27 объектах, а это школы, стадион, дома культуры, ремонт дорог, здесь тоже весомая сумма — 1, 2 млрд тенге, должны по планы трудоустроить примерно 1100 человек, из них 539 — от Центра занятости. Сейчас с биржи труда на проекты уже направлено 212 человек, ждут еще.

«Необходимо обращаться в центры занятости населения, у нас очень много проектов по городу Тобыл, нам нужны люди, кто желает участвовать в программе получают не ниже 85 тысяч тенге, некоторые подрядчики платят более 100 тысяч тенге, чтобы привлечь больше»,- сообщил Болат Бекенов.

Как подчеркнул заместитель акима Костанайского района, обращение в Центры занятости — обязательное условие, если жители района захотят стать участниками программы «Дорожная карта занятости». Он находится по адресу: город Тобыл, улица Казахская, 5.

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