Более 1000 предпринимателей имеют налоговую задолженность в Костанайской области

Ряд предприятий Костанайской области ищут пути из сложившейся, можно сказать, критической ситуации. Всего в регионе насчитывается около 15 тысяч юридических лиц. Из них 1208 предпринимателей имеют задолженность по налогам в сумме более 3 миллиардов тенге.

В прошлом году в Казахстане был подписан закон, который предусматривает процедуру реабилитации для неплатежеспособных предприятий. Применялась она и до введения чрезвычайного положения. Но учитывая то, что сейчас многие предприятия простаивают, она актуальна как никогда, поскольку эта процедура — хороший шанс для преодоления кризиса.

«На сегодняшний день 2 налогоплательщика обратились в Департамент за консультацией по процедуре реабилитации. Сумма задолженности составляет 2,5 миллионов тенге. И они решили воспользоваться данной процедурой»,- говорит руководитель управления департамента госдоходов Костанайской области Зарина Бекмухамедова.

А с заявлением на применение процедуры банкротства никто не обращался. Если предприниматель все таки решится воспользоваться этой возможностью, заявление нужно будет подать в экономический суд, где уже в ходе проведения судебных процессов, устанавливается платежоспособное ли предприятие, сможет ли оно реабилитироваться или нет.

«Управление компанией передается реабилитационному управляющему, однако в соответствии с Законом о реабилитации и банкротстве, предусмотрено сохранение права управления имуществом и делами должника за собственником, то есть за руководителем или учредителем не состоятельного должника. Они сами могут быть руководителем своего предприятия»,- рассказала Зарина Бекмухамедова.

Особенность процедуры реабилитации заключается в том, что с момента ее введения прекращается начисление неустойки по всем видам задолженности. Речь идет о банковских займах и о налогах.

«Также приостанавливаются все ограничительные меры в отношении налогоплательщика. То есть, вся имеющаяся задолженность предприятия будет погашаться в рамках и сроках реабилитационной процедуры по графику, удобному как для предприятия, так и для самих кредиторов»,- сказала Зарина Бекмухамедова.

Стоит отметить, что в зависимости от плана реабилитации, согласно которому должнику необходимо будет погашать задолженность, сама процедура применяется сроком до 5 лет.

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