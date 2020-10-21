Более 1000 сайтов и страниц в соцсетях заблокировали из-за призывов к религиозному экстремизму

1400 сайтов и страниц в соцсетях заблокировали из-за их деструктивного содержания и призывов к религиозному экстремизму. Такой информацией поделился руководитель областного управления по делам религий. Запрет на работу сайтов стал результатом работы местных государственных органов. Также благодаря им 1200 жителей региона отказались от подписок и посещений запрещенных интернет-ресурсов.

Пропаганда религиозного терроризма и экстремизма перешла в интернет-пространство, пытаясь увлечь за собой пользователей глобальной сети. Госорганы Костанайской области стараются это предотвратить. В 2020 году ими проанализировано множество страниц жителей региона в социальных сетях, чтобы узнать посещают и подписаны ли они на сайты и группы с деструктивным содержанием. В результате таких пользователей нашли.

«Материалов, писем, уведомлений мы направили этим людям. Многие ошибочно заходят, интересуются. Но опасность в том, что если он ошибочно зашел, то может там застрять на том сайте. Найти какой-то материал. Поэтому наша задача сказать, что это имеет деструктивный элемент»,- говорит руководитель управления по делам религии акимата Костанайской области Жанболат Умбетов.

По итогам работы госорганов с людьми, 1203 пользователя в нашем регионе отписались от подобных сайтов и групп. А вместе с тем 1466 сайтов и страниц признали экстремистскими и заблокировали. Это стало возможным благодаря анализу, проведенному сотрудниками столичного комитета по делам религий. Туда местные госБолее органы отправляют подозрительные на их взгляд материалы. С апреля 2019 года таких данных для анализа направили уже 7 тысяч. Общее же количество заблокированных сайтов вывело нашу область на высокое место в республиканском рейтинге.

«По итогам прошлого года мы по республике заняли второе место после центрального аппарата КНБ республики Казахстан. Это хорошее достижение. Это наш центр изучения религиозных проблем занимается этой работой»,- сказал Жанболат Умбетов.

В целом обстановку в костанайском регионе называют стабильной. Представители традиционных конфессий помогают проводить совместную работу по достижению религиозной грамотности среди населения.

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