За последнюю неделю в службу «Айкомек» поступило более тысячи обращений от жителей Костаная. Жалобы рассмотрели на очередном совещании в городском акимате, где обсудили наиболее проблемные вопросы.

Чаще всего горожане сообщают о заснеженных и обледеневших тротуарах. С начала года в ситуационный центр поступило почти 500 обращений только по этой теме.

Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что подрядные организации сейчас используют современные реагенты точечно, однако потребовал усилить работу.

По его словам, из-за гололёда в конце февраля и марте растёт число обращений в травмпункт. Подрядчикам поручено не только своевременно обрабатывать участки, но и сразу проводить уборку после применения реагентов.

Повреждённые знаки и бордюры — за счёт подрядчиков

Ещё одна частая жалоба связана с очисткой дорог от снега. Только за минувшую неделю зарегистрировано 41 обращение по поводу повреждённых и деформированных дорожных знаков.

Как выяснилось, в ряде случаев их повреждают во время механизированной уборки снега. Аким подчеркнул, что восстановление знаков подрядные организации будут производить за собственный счёт.

Также он обратил внимание на повреждение бордюров при работе техники. По его словам, при очистке необходимо использовать специальные резиновые насадки и вблизи бордюров работать вручную, чтобы избежать разрушений.

Городские власти намерены усилить контроль за качеством зимнего содержания улиц и тротуаров.

Налоговый кодекс: когда садоводческим кооперативам придётся платить НДС Очередной блок вопросов по внедрению норм нового Налогового кодекса рассмотрели на шестом заседании Проектного офиса...

Автобусы и такси массово проверяют в регионе: первые результаты С 21 февраля в регионе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик». Контроль за пассажирскими перевозками усилили сотрудники...

Информация для учащихся школ Костанайской области 24 февраля 2026 года в ряде районов Костанайская область в связи с неблагоприятными погодными условиями...