За последнюю неделю в службу «Айкомек» поступило более тысячи обращений от жителей Костаная. Жалобы рассмотрели на очередном совещании в городском акимате, где обсудили наиболее проблемные вопросы.
Чаще всего горожане сообщают о заснеженных и обледеневших тротуарах. С начала года в ситуационный центр поступило почти 500 обращений только по этой теме.
Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что подрядные организации сейчас используют современные реагенты точечно, однако потребовал усилить работу.
По его словам, из-за гололёда в конце февраля и марте растёт число обращений в травмпункт. Подрядчикам поручено не только своевременно обрабатывать участки, но и сразу проводить уборку после применения реагентов.
Повреждённые знаки и бордюры — за счёт подрядчиков
Ещё одна частая жалоба связана с очисткой дорог от снега. Только за минувшую неделю зарегистрировано 41 обращение по поводу повреждённых и деформированных дорожных знаков.
Как выяснилось, в ряде случаев их повреждают во время механизированной уборки снега. Аким подчеркнул, что восстановление знаков подрядные организации будут производить за собственный счёт.
Также он обратил внимание на повреждение бордюров при работе техники. По его словам, при очистке необходимо использовать специальные резиновые насадки и вблизи бордюров работать вручную, чтобы избежать разрушений.
Городские власти намерены усилить контроль за качеством зимнего содержания улиц и тротуаров.
Автобусы и такси массово проверяют в регионе: первые результаты
Информация для учащихся школ Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.