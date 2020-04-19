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Более 10000 заявок поступило на адрес оперативного штаба для разрешения на перемещение

Как сообщили в пресс-службе акима Костаная, по состоянию на утро 19 апреля 2020 года на электронные адреса городского оперативного штаба поступило 10 368 заявок для получения разрешения на передвижение. Из них рассмотрено 8121:

-направлено в Департамент полиции, для внесения в базу данных 3816 ходатайства;
-отказано либо отправлено на доработку — 4 305 ходатайств (неполный пакет документов, несоответствие вида деятельности, завышенное количество автотранспорта для передвижения, ходатайства физических лиц о передвижении на личном транспорте).

В работе находятся 2247 ходатайств.

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