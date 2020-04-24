Более 11 тысяч медицинских масок пытались незаконно вывезти в Россию

COVID-2019 в Казахстане
2334 - зарегистрированно
568 - выздоровевших
24 - летальных случаев
38 - в Костанайской области
Еще одна попытка незаконной перевозки медицинских масок пресечена сотрудниками Комитета по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба Департамента экономических расследований по Костанайской области
21 апреля текущего года сотрудниками Департамента экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с пограничным нарядом в отделении пограничного контроля «Кайрак-авто»при досмотре грузовой автомашины, следовавшей из Алматы в Екатеринбург, обнаружены сокрытые медицинские маски в количестве 11 500 штук.
При этом, груз был обозначен в виде «товаров народного потребления».Материалы по данному факту направлены в ДГД по Костанайской области для привлечения гражданина РК 1966 года рождения к административной ответственности. Все изъятые медицинские изделия переданы в Управление здравоохранение акимата Костанайской области.