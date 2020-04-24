Более 11 тысяч медицинских масок пытались незаконно вывезти в Россию

Еще одна попытка незаконной перевозки медицинских масок пресечена сотрудниками Комитета по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба Департамента экономических расследований по Костанайской области

21 апреля текущего года сотрудниками Департамента экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с пограничным нарядом в отделении пограничного контроля «Кайрак-авто»при досмотре грузовой автомашины, следовавшей из Алматы в Екатеринбург, обнаружены сокрытые медицинские маски в количестве 11 500 штук.

При этом, груз был обозначен в виде «товаров народного потребления».Материалы по данному факту направлены в ДГД по Костанайской области для привлечения гражданина РК 1966 года рождения к административной ответственности. Все изъятые медицинские изделия переданы в Управление здравоохранение акимата Костанайской области.

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