Более 1100 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 июня 2021 года в Казахстане
⠀
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
⠀
Всего в стране подтвержден 392 884 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 181,
в городе Алматы – 161,
в городе Шымкенте – 49,
в Акмолинской области – 77,
в Актюбинской области – 28,
В Алматинской области – 65,
в Атырауской области – 59,
в ВКО – 87,
в Жамбылской области – 31,
в ЗКО – 90,
в Карагандинской области – 195,
в Костанайской области – 38,
в Кызылординской области – 11,
в Мангистауской области – 31,
в Павлодарской области – 59,
в СКО – 10,
в Туркестанской области – 17.
⠀
МВК по нераспространению COVID-19
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области