Более 12 тысяч человек уехали из Казахстана за полгода

lrt.lt
По данным Бюро национальной статистики, в январе-июне 2022 года в Казахстан прибыло 7287 человек, выбыло из страны 12 344 человека, сальдо миграции составило -5057 человек, сообщает zakon.kz.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,5%, выбывших – 83% от общего числа мигрантов», — сообщает бюро национальной статистики.
Вместе с тем численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 1,4%.
По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: городах Алматы (17 691 человек), Нур-Султан (15 753 человека) и Шымкент (1883 человека).
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: