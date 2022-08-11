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Более 12 тысяч человек уехали из Казахстана за полгода

lrt.lt

По данным Бюро национальной статистики, в январе-июне 2022 года в Казахстан прибыло 7287 человек, выбыло из страны 12 344 человека, сальдо миграции составило -5057 человек, сообщает zakon.kz.

«Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,5%, выбывших – 83% от общего числа мигрантов», — сообщает бюро национальной статистики.

Вместе с тем численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 1,4%.

По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: городах Алматы (17 691 человек), Нур-Султан (15 753 человека) и Шымкент (1883 человека).

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