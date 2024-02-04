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Более 12 тысяч человек умерли от рака за год в Казахстане

Фотография для новости Более 12 тысяч человек умерли от рака за год в Казахстане

pixabay.com

Ежегодно 4 февраля по инициативе Международного противоракового союза (UICC), отмечается Всемирный день борьбы против рака. Цель – повышение осведомленности населения о профилактики и раннем выявлении онкозаболеваний, формирование ответственного отношения к своему здоровью, информирование о доступных скрининговых обследованиях, сообщает министерство здравоохранения РК. 

Ежегодно в Казахстане около 40 тысяч человек заболевают раком. По итогам 2023 года на онкоучете состоят 218 тысяч казахстанцев, умерло от онкологии более 12 тысяч человек.

Самыми распространенными видами рака в Казахстане являются: рак молочной железы, колоректальный рак, рак легкого, рак желудка рак шейки матки.

Отметим, что лечение и лекарственное обеспечение при онкологических заболеваниях в Казахстане входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОМБП).

Онкологическая помощь взрослому населению осуществляется республиканскими организациями – АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», АО «Национальный научный онкологический центр», 15 онкологическими центрами, 5 онкологическими отделениями при многопрофильных больницах (отделением онкологии при ЗГКМУ им. М. Оспанова г. Актобе, онкологическим отделением при ЦБ г. Жезказган, отделением в составе МОБ Акмолинской области, отделением онкологии в составе Туркестанской областной многопрофильной больницы, онкологическим отделением при многопрофильной больнице в Северо-Казахстанской области). При подозрении у пациента онкологического и гематологического заболевания в ПМСП внедрен маршрут «Зеленый коридор», позволяющий пациентам получить консультацию и обследование в течение 18 рабочих дней.

В настоящее время для населения Казахстана бесплатно проводится 3 вида онкологических скринингов, которые доступны в поликлиниках:

  • Скрининг на рак молочной железы (женщины от 40 до 70 лет, 1 раз в 2 года)
  • Скрининг на рак шейки матки (женщины от 30 до 70 лет, 1 раз в 4 года)
  • Скрининг на колоректальный рак (мужчины и женщины от 50 до 70 лет, 1 раз в 2 года).

    Напоминаем , что в 2024 году в Казахстане начинается добровольная вакцинация от Вируса папилломы человека (ВПЧ), который является причиной развития рака шейки матки. Бесплатную прививку могут получить девочки в возрасте 11 лет.

Следует всегда помнить, что в борьбе с раком для каждого человека важно своевременное прохождение скрининговых осмотров, ранняя диагностика спасает жизни.

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