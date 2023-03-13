Более 12 тысяч человек воспользовались правом на экспорт пенсии

В странах Евразийского экономического союза на практике начали реализацию норм общего пенсионного договора, сообщает «Хабар 24».

Соответствующее соглашение вступило в силу в 2021 году. Документ обеспечивает равные права трудящихся. Он гарантирует, что работникам не может быть отказано в назначении и выплате пенсии на основании местожительства на территории другой страны экономического союза.

Формирование пенсионных прав осуществляется за счёт взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства. В прошлом году правом на экспорт пенсии воспользовались почти 12 500 граждан «евразийской пятёрки». Об этом заявили в ЕЭК. В ведомстве рассказали, что до конца 2023-го заработает единая интегрированная информационная система для упрощения обмена данными в этой сфере.

Алтынай Омурбекова, директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК: — Например, в 2022 году вы вышли на пенсию и у вас есть год стажа работы на территории той или иной страны. За этот один год, если вы, например, работали на территории России, то вам начисляется уже по российскому законодательству. Вы живете в Казахстане, этот кусочек пенсии может быть вам экспортирован в Казахстан. Это касается людей, которые имеют стаж работы на территории одной из стран Союза с 2021 года.

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