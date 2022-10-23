Более 13 тысяч кандасов вернулись в Казахстан

Большая часть из них – люди трудоспособного возраста, которые переезжают из Узбекистана, КНР и Туркменистана.

С начала 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 13 362 этнических казаха. Больше половины из них – выходцы из Узбекистана – 68,7%. На 2-м месте по географии – КНР. Отсюда возвратились 10%. Из Туркменистана – 7,9%, из Монголии – 4,6%, из других стран – 8,8%.

По сообщению Министерства труда и соцзащиты РК, большая часть этнических казахов, которые вернулись в Казахстан, это люди трудоспособного возраста, треть из приехавших – дети и подростки, а 13,7% – пенсионеры.

Чаще всего кандасы обустраиваются в Алматинской области (29,9%), Мангистауском (16,7%), Туркестанском (9%), и Жамбылском (6,5%) регионах. Среди городов выбирают Астану (7,8%), Шымкент (7,3%) и Алматы (5,8%).

Всего с 1991 года в Казахстан вернулись 1 млн 101,2 тысячи кандасов.

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