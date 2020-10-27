Более 130 улиц остались без света из-за непогоды. Какие еще последствия сильного ветра были в Костанае?

Погода снова не радует костанайцев. Из-за сильного ветра более 130 улиц оказалось без электричества, упали деревья, столбы, не работали некоторые светофоры. В ситуационный центр Ikomek поступали жалобы от костанайцев и на работу общественного транспорта. Всего за сутки специалисты зарегистрировали больше 1000 обращений, передает alau.kz

Последнее время погода в Костанае не радует жителей. Только вчера весь день шел проливной дождь, а уже сегодня в областном центре метель, гололед и сильный ветер. Но как все это отражается на жизнедеятельности самого города? Оказалось, что за сутки в ситуационный центр Ikomek поступило боле 1000 заявок от жителей города. Все они из-за плохих погодных условий. Обычно в Ikomek поступает порядка 400 разных обращений. Но сегодня ровно столько обращений поступило, только по поводу одной проблемы — отключения электроэнергии. В некоторых районах свет до сих пор не восстановлен, но там работают специалисты.

«Информация об отключении электроэнергии на 133 улицах города Костанай. В том числе 19 обращений поступило с информацией об обрыве, либо искрении электрокабелей, 1 обращение поступило о возгорании подстанции по улице Мауленова, 1 обращение поступило о падении электрического столба по улице Комарова. Данная информация уточняется и будет предоставлена в полном объеме после завершения всех аварийных работ горэлектросети города Костанай», — рассказал директор ситуационного центра Ikomek Алишер Батырбеков.

А жители улицы Садовая из-за аварии на сетях оказались без тепла. Пострадали из-за непогоды и некоторые деревья, рекламные баннеры, а вот дорожные знаки и вовсе наклонились к дороге. Не выдержал такого ветра и упал светофор на улице Бородина. Отмечались в течение всего дня и перебои в работе светофоров. Со всем этим жители обращаются на номер 109. Вся обращения сразу регистрируются специалистами и на место направляются ответственные службы. Но есть и те, что не регистрируют, а просто дают консультацию. С утра к специалистам Ikomek поступила масса звонков от родителей и школьников, которые учатся в очном формате, с одним и тем же вопросом — «отменили ли занятия?». Занятия кстати для двух смен проходили дистанционно.

«И поступает множество обращений с просьбой провести санитарную очистку от снега и наледи с улиц и тротуаров города Костанай. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Вся ситуация держится на контроле как ситуационного центра, так и отдела жилищно-коммунального хозяйства. В принципе на данный момент работает более 80 единиц техники», — указал Алишер Батырбеков.

Ну и еще одна частая причина обращений — жалобы на общественный транспорт. Сегодня костанайцы были особенно возмущены долгим ожиданием автобусов. Алишер Батырбеков, указал, что на то есть причины. Во-первых, на некоторых маршрутах уже давно было сокращено количество автобусов из-за нехватки водителей, а во-вторых, из-за метели водителям приходилось ехать медленнее, увеличивая интервал движения. Сейчас в работе центра остается еще более 100 обращений.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.