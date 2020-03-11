Более 133 тысяч костанайцев не актуализировали свой статус ОСМС

Костанайцев призывают проверить свой статус в фонде медстрахования. Дело в том, что с 1 апреля те, кто не будет застрахован, не смогут пользоваться всеми услугами медорганизаций по прикреплению. Сейчас в Костанайской области таких числятся примерно 133 тыс. человек, сообщает alau.kz

Работодатели Костанайской области до сих пор не научились правильно оформлять отчисления в фонд медстрахования за своих сотрудников. К примеру, за январь организации региона перечислили деньги за 212 тыс. работников, однако в фонд поступили взносы за 187 тыс. человек. Куда делись ещё 25 тысяч костанайцев — непонятно. Дело в том, что многие работодатели неправильно кодируют отчисления за работника при отправке в фонд. А если бы уже сейчас система ОСМС работала в полную силу, эти люди оказались бы за бортом. Они автоматически попадают в систему так называемых «выпадающих работников», которых в области числится примерно 33 тысячи человек.

«По 33 тысячам человек направлены списки во все налоговые органы,они отрабатывают по гражданам, которые имеют статус незастрахованности. Анализ показал, что это те, кто работает сезонно, зимой отсутствует работа. Наибольшее количество выпадающих работников приходится на город Костанай — 12 842 работника (38,7%), в Рудном — 4 379 (13,2%) и Костанайском районе — 2 161 человек»,- говорит директор КФ «Фонд обязательного медстрахования» Сауле Аймухамбетова.

Сейчас фонд медстрахования составил список из незастрахованных граждан, а это 133 192 человека. Он направлен в местные акиматы и медорганизации, которые будут проводить дальнейшую работу с гражданами по месту их проживания и обслуживания о возможностях получения статуса «застрахован». Еще 409 тыс. жителей Костанайской области, за которых взнос уплатило государство, вошли в число льготных граждан. Помимо этого 4 153 костанайца оплатили Единый совокупный платеж. В фонде медстрахования для консультации людей запущены свои каналы коммуникаций. К примеру, есть боты в мессенджерах.

«Находя в Телеграмм saqtandyryBot. Каждый желающий может получить всю информацию о медицинском страховании и узнать свой статус застрахованности. Открывается вкладка — что войдет в пакет ОСМС. Вся информация, в течении нескольких секунд»,- сказал руководитель отдела КФ «Фонд обязательного медстрахования» Аскар Касимов.

Буквально на днях разработаны и запущены новые способы связи. Через QR-коды, размещенные в каждой медорганизации, можно попасть на ресурсы Фонда. К примеру, на сайте FMS.KZ можно получить информацию или оставить жалобу в разделе «Народный контроль». Все эти услуги оказываются и по телефону контакт центра Фонда 1406, который работает в круглосуточном режиме.

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