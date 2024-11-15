Оставлять должникам деньги на жизнь: Нацбанк предложил изменить порядок ареста счетов





В Национальном банке ответили на предложение депутата Курултая Алмаса Мухаметова обеспечить должникам доступ хотя бы к половине дохода после блокировки банковских счетов, сообщает NUR.KZ.

Депутат поднял этот вопрос в начале октября. По его словам, предусмотренные законом гарантии не всегда работают на практике: при ограничении счёта человек теряет возможность пользоваться даже той частью дохода, которая должна оставаться на повседневные расходы.

В Нацбанке пояснили, что порядок списания денег зависит от основания взыскания. Если банк взыскивает просроченную задолженность по кредиту через платёжное требование, он должен соблюдать ограничение: списывать не более 50% имеющихся на счёте денег или поступлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, ежемесячно на счёте необходимо сохранять два прожиточных минимума — в 2026 году это 101 702 тенге.

Иной порядок действует при исполнении инкассовых распоряжений судебных исполнителей. При удержаниях из зарплаты или пенсии должнику должны оставлять не менее половины выплаты. Сохраняемая сумма должна быть не ниже прожиточного минимума. Исключения предусмотрены для взыскания алиментов и возмещения вреда здоровью либо в связи со смертью кормильца.

Однако, как уточнили в Нацбанке, эти требования относятся к действиям судебных исполнителей. Обязанность банка сохранять прожиточный минимум непосредственно на счёте при исполнении инкассового распоряжения законодательством не предусмотрена. Банк должен списать указанную в распоряжении сумму за счёт остатка или последующих поступлений.

Дополнительная проблема возникает, когда судебные исполнители одновременно арестовывают все счета должника в разных банках на полную сумму долга. В результате заблокированными могут оказаться средства, значительно превышающие размер задолженности.

Для решения этих вопросов Нацбанк предложил законодательно закрепить порядок исполнения инкассовых распоряжений с сохранением на счёте должника прожиточного минимума. Также регулятор считает необходимым упорядочить арест нескольких счетов: если нужная сумма обеспечена на одном из них, банки должны получить право возвращать постановления об аресте остальных.

Предложения направлены в Министерство юстиции. Нацбанк выразил готовность совместно с заинтересованными госорганами проработать необходимые поправки.

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